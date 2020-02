Prescrizione: Renzi, 'no sfiducia Conte ma va cambiata'**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Nessuno di noi ha detto che vogliamo sfiduciare Conte. Abbiamo detto che non condividiamo la battaglia sulla prescrizione. E che faremo valere su quella i nostri numeri. Punto. Noi su questo non torniamo indietro. Per noi, la prescrizione non vale la fine del Governo: ecco perché Bonafede farebbe bene a fermarsi lui, prima di combinare il patatrac". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Chi è l’arrogante? Chi come Italia Viva dice: 'Su questo non siamo d’accordo' o chi come Bonafede dice: 'Si fa come voglio io anche se in Parlamento non abbiamo i numeri'?". La riforma "si deve cambiare, visto che Bonafede è riuscito nel miracolo di mettersi contro avvocati, magistrati, esperti. Dicono che noi siamo isolati, ma si rendono conto che su questo punto gli addetti ai lavori sono tutti contro il Governo? Non stiamo usando la giustizia come pretesto, come dice qualcuno: stiamo difendendo secoli di civiltà giuridica italiana".