Governo: Renzi, ''tolleranza zero' con Iv per aver difeso garantismo'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "La nostra colpa? Difendere le garanzie per i cittadini dalle inefficienze dello Stato. La nostra punizione? Fuori dal Governo, in nome della 'tolleranza zero', dopo una dura reprimenda sulla mancanza di educazione. Come se proporre contenuti e portare avanti le proprie idee fosse proibito. Che poi è come proibire la politica in nome della buona educazione". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.