Governo: Renzi, 'parte esecutivo e maggioranza ha lavorato per buttarci fuori'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Che settimana incredibile abbiamo passato! Sono ormai abituato alle Fake News ma tante così – tutte insieme – non le avevo sentite nemmeno ai tempi d’oro. Una parte del Governo e della maggioranza ha lavorato per tutta la settimana per buttarci fuori e fare a meno dei nostri voti, perché noi sulla prescrizione non ci siamo accodati alla incomprensibile svolta giustizialista del Pd". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.