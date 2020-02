Call center: vertenza Abramo Palermo, sindacati 'serve tavolo istituzionale' (2)

(Adnkronos) - I primi contratti a determinato scadranno a fine febbraio mentre a fine marzo toccherà ai primi fra quelli di apprendistato. "Chiediamo con urgenza - sottolineano i sindacati - l’attivazione di un tavolo istituzionale con il coinvolgimento dei maggiori committenti, chiamati in solido ad una assunzione di responsabilità nel garantire un equilibrio sociale a fronte di migliaia di chiamate che continuano a restare delocalizzate fuori dal territorio nazionale, ovvero a essere spostate da un fornitore all’altro in maniera indiscriminata". I sindacati hanno anche proclamato lo stato di agitazione e indetto le assemblee di tutti i lavoratori per "individuare le forme di mobilitazione a sostegno della vertenza".