Migranti: Open Arms, 'Non rappresentavamo alcun pericolo per la sicurezza dello Stato' (2)

(Adnkronos) - "I nostri avvocati e il comandante dalla nave in quei giorni reiteravano dunque la richiesta di sbarco senza ottenere alcuna risposta. E’ proprio per questo che la Procura ha deciso di aprire un’indagine per sequestro di persona - spiegano ancora - L’offerta di Madrid inoltre è arrivata dopo 20 giorni di stallo in mezzo al mare. Con le persone a bordo fisicamente e psicologicamente stremate avremmo dovuto affrontare altri 4 giorni di mare per far sbarcare le persone in Spagna, un’opzione inaccettabile e che avrebbe messo in pericolo le persone salvate e l’equipaggio e avrebbe violato ancora una volta i loro diritti".