Alstom: in trattativa per rilevare Bombardier Transport

Parigi, 17 feb. (Adnkronos) - Alstom è in trattativa per rilevare Bombardier Transport, la controllata del gruppo canadese che opera nel settore ferroviario. Lo rende noto il gruppo francese in un comunicato confermando l'avvio delle negoziazioni. "Alstom conferma che delle discussioni circa una potenziale acquisizione di Bombardier Transport sono in corso. Nessuna decisione finale è stata presa". Il gruppo, aggiunge, "informerà il pubblico su qualunque eventuale sviluppo significativo sul tema".