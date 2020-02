Trapani: spacciatore con il reddito di cittadinanza, arrestato (2)

(Adnkronos) - Il risultato operativo "è frutto di un mirato sforzo che l’Arma dei Carabinieri di Salemi, in ossequio alle direttive del Comando Provinciale dei carabinieri di Trapani, sta intraprendendo da tempo, al fine di rispondere in maniera efficace agli spunti operativi che pervengono dal territorio", dicono i militari.

Di recente, infatti , sono stati aumentati i servizi di controllo del territorio che hanno riguardato il contrasto al fenomeno della guida senza casco da parte dei conducenti di motocicli, spesso minorenni, per salvaguardare l’incolumità fisica degli stessi in caso di incidente, al contrasto all’uso dei telefonini durante la guida, alla circolazione di veicoli sprovvisti di assicurazione, e molteplici controlli ad esercizi pubblici (quali pub, ristoranti, cantieri edili) esperiti con il prezioso supporto dei militari dei reparti specializzati dell’Arma come i carabinieri del Nas finalizzati alla tutela del diritto alla salute alimentare del consumatore, del Nil per la sicurezza sui luoghi di lavoro.