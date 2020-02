Quirinale: chef poveri e nonno Romano, domani da Mattarella 32 eroi quotidiani /Adnkronos (5)

(Adnkronos) - Greta Reinberg Mastragostino, 89 anni, di Genova, prosegue l'attività dell'associazione fondata dal marito, all'epoca primario al Gaslini, per il recupero chirurgico-ortopedico di bambini ed adolescenti in due missioni in Kenya.

Stefano Morelli, romano, 42 anni, cardio-anestesista pediatrico al Bambin Gesù, opera gratuitamente bambini affetti da labiopalatoschisi, ustioni e traumi di guerra e da dodici anni organizza missioni in Africa, Medio Oriente, Europa dell'Est, Sud Est asiatico, Sud America e America centrale, svolgendo anche attività di formazione ai medici ed infermieri locali.

Suor Gabriella Bottani, milanese, 55 anni, suora comboniana, per anni in missione in Brasile, è la coordinatrice di 'Talitha Kum', una rete internazionale contro la tratta di esseri umani di iniziativa dell’Unione internazionale delle superiore generali. 'Talitha Kum' è un’espressione presente nel Vangelo di Marco che significa: 'fanciulla, io ti dico, alzati'.