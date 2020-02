Campania: Salvini, 'apriamo alla società civile' (2)

(Adnkronos) - E a chi gli fa notare che l'uscente De Luca è già in campagna elettorale, "l'Italia ci chiede un passo in avanti, anche al di là dei partiti - replica - ci serve ancora qualche giorno. Anche in Calabria mi dissero che rischiavamo di dare un vantaggio alla sinistra, è finita che abbiamo stravinto. Preferisco attendere altri 15 giorni per fare le scelte migliori. Anche perché possiamo vincere tranquillamente in Campania".

Quanto all'appuntamento di martedì a Napoli, "spero non ci siano, come al solito, centri sociali, antagonisti vari e de Magistris a rompere le scatole. Stavolta faccio io un appello al sindaco che in genere mette benzina sul fuoco: in democrazia tutti devono esporre le proprie idee senza l'ausilio di cordoni di polizia e carabinieri. Anche perché - conclude - gli agenti hanno ben altro di cui occuparsi".