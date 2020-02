Varese: furti con destrezza ai bancomat, sgominata banda

Milano, 15 feb. (Adnkronos) - La polizia stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona, sotto la direzione della Procura di Busto (Varese), ha disarticolato un gruppo criminale dedito a un "indeterminato numero" di furti con destrezza ai bancomat. Il gruppo di francesi, tutti di Marsiglia e di origini magrebine, avrebbe utilizzato per i furti le carte di credito o di debito di malcapitati, per lo più pensionati, raggirati per strada e depredati dei risparmi. Le operazione di prelievo venivano fatte con il Pin carpito alle vittime.

Identificati, alcuni di loro sono stati arrestati e portati subito in carcere, per altri è stato necessario adottare mandati d'arresto europei. I dettagli dell'operazione, chiamata Lupin, saranno illustrati durante una conferenza stampa lunedì prossimo negli uffici della Polstrada di Busto.