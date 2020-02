Piaggio: sindacati, forte soddisfazione per ok contratto secondo livello

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Forte soddisfazione" delle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm "per il risultato ottenuto e per l’ampio sostegno espresso dai lavoratori con il voto favorevole. Nello stesso tempo ritengono fondamentale l’apporto al negoziato dato dalle delegazioni delle Rsu di tutti gli stabilimenti italiani, che attraverso un forte lavoro unitario hanno consentito di superare le fasi di maggior criticità della trattativa, rinnovando dopo oltre 11 anni il contratto aziendale del Gruppo Piaggio". Così in una nota congiunta Fim, Fiom e Uilm commentando il voto favorevole al contratto aziendale di secondo livello.

"Si conclude così positivamente una lunga trattativa aziendale durata oltre 2 anni e mezzo, che ha visto la partecipazione delle delegazioni di Fim, Fiom, Uilm di tutti gli stabilimenti del gruppo: Pontedera, Noale e Scorzè, Mandello del Lario. Le lavoratrici e i lavoratori del gruppo hanno saputo riconoscere positivamente il difficile negoziato che ha portato oggettivi miglioramenti economici e vantaggi sulla parte normativa", concludono.