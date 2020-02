Scuola: a Palermo crescono domande per i nido, in calo la materna

Palermo, 14 feb. (Adnkronos) - Sono 2526 i bambini tra 0 e 6 anni iscritti, con la nuova modalità online, nei servizi educativi del Comune di Palermo. Le iscrizioni si sono chiuse al 31 gennaio, registrando un incremento nei nidi (0-3 anni) rispetto allo scorso anno (1444 domande, 128 in più), e una sensibile diminuzione invece nelle scuole dell'infanzia dove le domande sono passate da 1348 a 1082.

I nidi comunali - 26 più il Centro Palagonia per bambini e famiglie - potranno accogliere 900 bambini e altri 18 potranno andare nella sezione primavera, per i bimbi tra i 24 e i 36 mesi. Centoquaranta piccoli saranno accolti invece nelle strutture accreditate. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, nonostante l'offerta educativa sia maggiore data la presenza anche delle sezioni della scuola statale, le domande sono 266 in meno dello scorso anno. Un dato sul quale incide il calo delle nascite di circa il 25%. Secondo l’Ufficio statistica del Comune di Palermo i bambini da 0 a 2 anni sono passati da 17.898 nel 2016, a 17.552 nel 2017 e 16.989 nel 2018.