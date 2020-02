Giustizia: Dori (M5S), 'inizia percorso per sistema rapido ed efficiente'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge delega per la riforma del processo penale entriamo nel vivo di un percorso che porterà il nostro Paese ad avere una giustizia più rapida ed efficiente, anche grazie a un piano di investimenti mirato”. Lo afferma Devis Dori, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia alla Camera.