Famiglie: Catalfo, 'massimo impegno maggioranza per misure a sostegno'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Oggi è stata una giornata importante per l’azione di Governo. Oltre ai temi del lavoro, ci siamo incontrati con la Ministra Bonetti, il viceministro Misiani e i rappresentanti dei gruppi di maggioranza per proseguire nel percorso avviato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulle misure per la famiglia. Gli ultimi dati diffusi dall’Istat nei giorni scorsi certificano l’urgenza di interventi che rimettano al centro le politiche di sostegno alla natalità e al lavoro delle donne. Un impegno che intendo portare avanti con tutte le forze che sostengono l’Esecutivo". Così in una nota il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo.