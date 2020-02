Milano: De Corato, 'Corvetto zona franca, eccessiva tolleranza' (2)

(Adnkronos) - Secondo l'assessore, "è inutile che il sindaco dica: ‘Quando gli sgomberi sono necessari noi li facciamo e quando li facciamo abbiamo cura di tutelare le situazioni di fragilità. Questa non è una dichiarazione di principio per il futuro ma è la storia di questa amministrazione e anche della precedente’. La realtà è ben diversa: ormai gli sgomberi sono al lumicino, con buona pace di chi oggi contesta il sindaco, il quale oltretutto non ha mai, e dico mai, speso una parola di condanna verso le occupazioni dei centri sociali, nemmeno quando la Procura della Repubblica di Milano ha contestato agli antagonisti il perdurare di un racket delle occupazioni abusive”.