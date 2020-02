Sud: Gelmini, 'da governi Conte zero assoluto per Mezzogiorno'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte è presidente del Consiglio da quasi due anni, e i suoi governi non hanno prodotto niente per il Mezzogiorno. Lo zero assoluto. Oggi il premier scende al Sud, a Gioia Tauro, in Calabria, insieme ai ministri Provenzano e Azzolina, per presentare ‘Piano 2030’, un piano per il Sud pieno zeppo di buone intenzioni ma che suona tanto di operazione propagandistica". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

"Questione femminile, incentivi per occupazione, giovani, scuola, infrastrutture. Tanti spot -aggiunge l'esponente azzurra- che l’esecutivo tira fuori dal cilindro solo per celare difficoltà e immobilismo. Dopo ‘Agenda 2023’, rimasta ancora lettera morta, il governo continua a dare i numeri. Servirebbero i fatti, invece a Palazzo Chigi sono ancora e sempre fermi alle chiacchiere”.