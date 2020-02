Unicredit: Morelli (Fabi), 'trattativa appesa a un filo'

Milano, 14 feb. (Adnkronos) - "La trattativa con Unicredit è appesa ad un sottile filo. L’incontro di oggi è stato solo un riallineamento dei diritti e delle prerogative sindacali rispetto ai piani industriali aziendali". Lo dichiara il segretario nazionale della Fabi, Mauro Morelli, dopo l’incontro con Unicredit sul nuovo piano industriale Team 23.

"Abbiamo rivendicato fortemente - dice - il diritto del sindacato di negoziare e dissentire su tutto, sui numeri, sui modelli distributivi, sulle strategie commerciali, sull’abbandono di vaste aree, sulla emorragia continua di professionalità. La trattativa, messa da parte la lettera di avvio procedura, dichiarata irricevibile e provocatoria, avrà una fase di dettagliata informativa a 360 gradi su tutto il piano, per poi decidere se mai esistano le condizioni per avviare una fase di negoziato. Finora - conclude - nei fatti e nei numeri fin qui dichiarati non siamo assolutamente d’accordo”.