Andreotti: Martelli, 'Madre Teresa di Calcutta mi chiese di lui'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Claudio Martelli una volta incontrò Madre Teresa di Calcutta. “La andai a trovare in una casa dove ospitava bambini orfani e malati. Ci sedemmo a tavola -racconta l'ex ministro ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1- e la prima cosa mi chiese fu: come sta il mio amico Andreotti? Voleva sapere perché aveva letto da qualche parte che era sotto processo. Io mi dissi: il colloquio potrebbe finire qua per quel che mi riguarda”.