Tv: Martelli, 'talk irritanti ma Gruber e Palombelli brave, da Del Debbio cose populiste'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - I talk show “mi irritano, mi sale l'adrenalina. Qualche volta la conduzione mi infastidisce di più, come il mio ex amico Del Debbio, che ho visto fare delle cose populiste, rissose, casiniste che non mi piacciono. La Gruber e la Palombelli, sono le più brave”. Lo sottolinea Claudio Martelli, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1.