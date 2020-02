Mafia: Graviano, 'Non ho fatto né patti né trattative per il carcere'

Reggio Calabria, 14 feb. (Adnkronos) - "Io non ho fatto né trattative né patti. Ho avanzato le mie lamentele per il carcere nei confronti di tutti i politici". A dirlo è il boss mafioso Giuseppe Graviano, che prosegue la sua deposizione al processo sulla 'ndrangheta stragista a Reggio Calabria. Ma il pm Giuseppe Lombardo lo incalza e dice: "Veramente nelle intercettazioni lei si lamenta solo di alcuni politici, non di tutti...".