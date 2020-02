Sud: Conte a studenti, 'vengo da paesino di 300 abitanti, siate orgogliosi radici'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Vengo da un piccolo paese, in provincia di Foggia, credo oggi abbia 300 abitanti. Ho studiato a Roma, viaggiato tanto, ma non ho mai detto 'vengo dal Sud', ho sempre detto 'vengo da Volturara Appula', anche se poi dovevo stare lì a spiegare. A voi dico: siate sempre orgogliosi della vostra terra, siate sempre fieri delle vostre origini". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo a Gioia Tauro alla presentazione del piano per il Sud.