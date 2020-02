Toti: 'Tempi maturi per ribaltamento a mare, ora partiamo'

Genova, 13 feb. - (Adnkronos) - "I tempi sono maturi, ora partiamo. Il progetto è quasi finito, è stato finanziato e potrà usufruire delle modalità semplificate del commissariato che opera su Genova e quindi, come le opere portuali, verrà realizzato con un commissario che stabiliremo di comune accordo. Questo ci consentirà di procedere in maniera spedita e mi auguro che si possa aprire il cantiere in pochissimo tempo". Lo ha affermato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti oggi parlando del progetto del Ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente a Genova, durante la cerimonia di consegna della nuova nave da crociera Scarlet Lady, costruita dal gruppo per Virgin Voyages.

"Il ribaltamento a mare va fatto e oggi stiamo lavorando al massimo - ha proseguito - per dare alla Fincantieri di Sestri Ponente un bacino che consenta di costruire navi da crociera più grandi di quelle attualmente in costruzione. E un intervento indispensabile perché il mercato delle crociere è in gigantesca espansione e Genova e la Liguria sono le capitali di questo settore nel mondo, non solo nella costruzione delle navi ma anche perché qui si trovano i tre home port delle principali compagnie".