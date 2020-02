Mafia: Graviano, 'pronto un libro sulla mia vita, mi chiamano Madre Natura'

Reggio Calabria, 14 feb. (Adnkronos) - Il boss Giuseppe Graviano, capomafia condannato per le stragi mafiose e per l'omicidio di don Pino Puglisi, starebbe per pubblicare un libro sulla sua vita. Ad annunciarlo è lo stesso boss nel corso della videoconferenza nel processo sulla 'ndrangheta stragista a Reggio Calabria. "Io penso che sia pronto, forse anche più di un libro", dice. E il pm Lombardo gli legge una intercettazione in carcere del 2018 quando gli figlio Michele gli dice che la casa editrice sarebbe pronta a pubblicare il libro "ma con uno pseudonimo". E il boss avrebbe detto "Madre Natura", cioè il soprannome con cui lo hanno definito i pentiti di mafia. "Pure gli agenti in carcere mi chiamano con questo nome - dice lui - Io non lo sapevo. Ma poi che c'è di male? A Brusca lo chiamano il 'porco' e almeno a me mi chiamano 'Madre Natura'"....