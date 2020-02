Conte: "Amo il Sud come Rino Gaetano"

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "In viaggio verso la Calabria per presentare il Piano Sud 2030. Oggi è il giorno in cui si celebra l'amore. Io amo l'Italia, io amo il suo Sud. In pochi hanno cantato questo sentimento come Rino Gaetano, che aveva origini calabresi". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte, che posta il video di una canzone del cantautore, 'Ad esempio a me piace il sud'.

"Nel Piano ci sono investimenti, infrastrutture, nuove opportunità per i giovani, troppo spesso costretti ad abbandonare la loro terra e i loro affetti. È in Calabria che oggi apriamo il cantiere dell’Italia di domani. Con tutte le persone che hanno idee chiare e forti, e amano il proprio paese. Se riparte il Sud riparte l'Italia", conclude il presidente del Consiglio.