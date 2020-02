Governo: Conte, 'obiettivo non è sostituire Iv, ma si chiarisca'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Su maggioranze alternative, con un'eventuale uscita di scena di IV, "leggo supposizioni, ma io sono andato in Parlamento e ho chiesto il sostegno dei gruppi parlamentari, poi c'è stata questa particolarità che il giorno dopo è nato un nuovo partito, però attenzione: non è nel mio stile governare e mentre governo lavorare per sostituire un gruppo politico a un altro, non l'ho fatto e non lo farò. L'obiettivo non è sostituire Iv, ma bisogna che Iv ci pensi un attimo e chiarisca. Se si sente di correre insieme, dopodiché valuteremo..". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.