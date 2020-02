Kering: in 2019 utile netto a 2,308 mld (-37,4%), fatturato +16,2%

Parigi, 12 feb. (Adnkronos) - Kering, il colosso francese del lusso, ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a 15,883 miliardi di euro, in crescita del 16,2% rispetto ai 13,665 mld del 2018. L'utile netto si attesta a 2,308 miliardi di euro, in calo del 37,4% rispetto ai 3,714 mld del 2018. A pesare sull'utile la maxi multa da 1,25 miliardi di euro che il gruppo guidato da François-Henri Pinault ha pagato al fisco italiano per chiudere una controversia fiscale.

Il Cda di Kering proporrà all'Assemblea degli azioni un dividendo ordinario di 11,50 euro per azione, in crescita del 10%. Ottima performance di Gucci che ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a 9,628 miliardi di euro, in crescita del 16,2% rispetto ai 8,284 mld del 2018.