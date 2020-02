Eni: alleanza Enjoy e Wase per migliorare mobilità in città (2)

(Adnkronos) - "Da sempre Enjoy si impegna a decongestionare il traffico offrendo un’alternativa condivisa all’utilizzo dell’auto privata, e si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi vive e lavora in città", spiega Giuseppe Macchia, Senior Vice President Marketing R&M and Smart Mobility Services di Eni. "La partnership con Waze, innovativa nel settore della mobilità, nasce per migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti Enjoy, che seguendo le indicazioni dell’app di navigazione possono muoversi in modo ancora più facile e sicuro in città spesso congestionate dal traffico come Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna".

"Waze si integra in un servizio di car sharing e continua così il suo percorso di trasformazione da app a vera e propria Transportation Company per rendere le città sempre più smart anche per quanto riguarda la mobilità", commenta Dario Mancini, Regional Manager Italy & Emea Emerging Markets di Waze.

"Siamo davvero entusiasti di aver avuto l’opportunità di far incontrare due community che conoscono il valore della condivisione e di offrire loro un sistema integrato. Sono certo che grazie a questa partnership, i clienti di Enjoy beneficeranno delle mappe sempre aggiornate di Waze e, perché no, ognuno di loro potrà anche fare la propria parte segnalando eventuali problematiche stradali, aiutando così l’intera comunità e le municipalità", conclude.