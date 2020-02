Palermo: una pistola e un'arma da guerra tedesca nascoste nell'armadio, arrestato anziano

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) - Una pistola e un'arma da guerra in uso all'esercito tedesco durante la Seconda guerra mondiale accuratamente nascoste in un armadio della camera da letto. I carabinieri di Ficarazzi (Palermo) hanno arrestato un uomo di 74 anni per possesso di armi clandestine e da guerra. Durante una perquisizione nel suo appartamento, i militari hanno trovato una pistola Beretta calibro 7,65, con matricola abrasa e con silenziatore, e una pistola Luger modello S/42 che è risultata in uso all’esercito tedesco nel corso della Seconda guerra mondiale, entrambe con le relative munizioni. Le armi sono state sequestrate e inviate al Ris di Messina per gli accertamente balistici e per verificare se siano state utilizzate per commettere reati. L'uomo si trova invece agli arresti domiciliari.