Ilva: Fim, per Catalfo creiamo preoccupazioni, ma ha mai letto cedolino a zero euro?

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Secondo il ministro Catalfo e il sottosegretario Turco avremmo, come Fim, 'ingenerato preoccupazioni'. Mi chiedo se abbiano mai letto un cedolino a zero euro e sappiano cosa provoca questa cosa in una famiglia. Certo, per qualcuno 200 euro sono pochi, per un cassintegrato no". E' Valerio d'Alò segretario nazionale Fim a replicare via Twitter alle parole con cui il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo in una nota assicurava l'arrivo a breve delle norme contenute nel Dl Milleproroghe che potranno garantire "la continuità del sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria per il 2020".