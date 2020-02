Mafia: verbale vice di Falcone e il giallo del telefonino di Riina in carcere 'Non ne ho ricordo' (8)

(Adnkronos) - E spiega: "Che, nel marasma di carte reperite e depositate (si tratta di un deposito di circa 17000 pagine di cui circa 4000 inerenti a tale vicenda), è probabilmente sfuggito ai PG, come è assolutamente umano che sia, in questa gran mole di documenti - dice l'avvocato Milio -Calabria, nel provvedimento di trasferimento indica una serie di prescrizioni da soddisfare ed inerenti specificamente per un verso alla caratura di Riina e per altro alle sue condizioni di salute. A fronte delle quali Sollicciano non era attrezzato. Ed inizia il panico. Infatti agli atti vi sono tutti i Fax “Urgente” e “Urgentissimo” che Sollicciano manda al DAP appena gli piove questa “grana”. Dinnanzi a tutte queste richieste, indicative di una non idoneità dimostrata nelle stesse, Bucalo (Non Di Maggio) con Fonogramma 36456 del 3.08.1993 sospende il trasferimento “allo scopo di consentire idonea predisposizione apparati di sicurezza”.

E conclude: "Il PG si è stupito di questa dicitura che ha definito “laconica”. In realtà, agli atti raccolti dal PG vi è una bozza del Fonogramma trasmesso da Bucalo. Ed è una bozza perché vi sono le correzioni. In cosa consistono? Nel fatto che la dicitura ufficiale “allo scopo di consentire idonea predisposizione apparati di sicurezza” utilizzata nel Fonogramma trasmesso, ha sostituito quella più specifica che si trova nella bozza: “si dispone sospensione temporaneo trasferimento citato detenuto presso la Casa Circondariale di Sollicciano Firenze Sezione “M”, scopo consentire quella Direzione (cioè Sollicciano) ultimazione sistemazione logistica citata sezione nonché organizzazione personale Polizia Penitenziaria che sarà ivi destinato'. Queste le ragioni del mancato trasferimento, messe nero su bianco da Bucalo. Ragioni di sicurezza, appunto".