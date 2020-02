Rai: Ilona Staller, 'allontanata perché scomoda, la conferma da Amadeus'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Io sono un personaggio scomodo, per questo non mi vedete su Rai1, Rai2, Rai3 o nei reality. Me lo ha detto anche Amadeus, eravamo da Costanzo e gli ho chiesto perché non potevo andare in trasmissione, mi ha risposto: 'si sa, sei scomoda'. Per questo non mi vedete in tv. Eppure la Staller va bene per pagare le tasse in Italia...". Così Ilona Staller, in arte Ciccolina, conversando con i cronisti in transatlantico alla Camera e tornando a battere i piedi sui vitalizi: "Salvini e Di Maio si dimezzassero i loro stipendi, io sono incazzata nera".