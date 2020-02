Prescrizione: Iv minaccia sfiducia Bonafede, 'questa battaglia la vinciamo noi'/Adnkronos

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Se avete un euro, andate alla Snai e puntatelo sulla vittoria di Italia Viva perché questa battaglia, fidatevi, la vinciamo noi". Luciano Nobili dispensa ottimismo nella piccola sala, calda e affollata, della sede di Italia Viva al centro storico di Roma (già del Pci e poi del Pd) tra ritratti di Aldo Moro, Enrico Berlinguer e un grande poster di Matteo Renzi. Sulla prescrizione i renziani continuano a tenere il punto. E rilanciano. E' arrivata l'ufficializzazione della minaccia di sfiducia ad Alfonso Bonafede. In una partita in cui l'asticella viene spostata sempre più avanti.

Fino a che punto? "Noi non minacciamo, noi vogliamo convincere e vedrete... l'emendamento al Milleproroghe ancora non c'è, o no?", osserva Ettore Rosato. E ancora Nobili: "L'emendamento non c'è perché è una via complicata. Non c'è solo il Parlamento. C'è il Quirinale, c'è la Corte costituzionale e si può forzare fino a un certo punto. Non si può mettere una cosa del genere dentro il Milleproroghe. Sarebbe inammissibile e incostituzionale".

Ma se contenesse solo una sospensione e un rinvio, magari di un mese, della riforma Bonafede? "Lo sappiamo che potrebbero seguire questa strada, ma intanto l'emendamento ancora non c'è, il Cdm che doveva essere oggi, si fa giovedì... vediamo cosa succede", aggiunge Nobili. Una partita a poker, insomma. E Matteo Renzi assicura che non sta bluffando: "Non si molla! Se c'è decreto o emendamento su prescrizione, noi votiamo contro. A testa alta". Stasera il leader di Iv lo ripeterà anche alla riunione congiunta dei gruppi fissata alle 21 a palazzo Giustiniani. Ma intanto tutti gli alleati, dal Pd ai 5 Stelle a Leu, mettono in guardia Iv: la sfiducia a Bonafede è la sfiducia al governo.