Iv: Renzi, 'sondaggi bassi? vedremo alle elezioni'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Mi fa ridere che, quando portiamo un’idea, la prima cosa che ci dicono è che abbiamo i sondaggi bassi. Cioè, non riuscendo a esprimersi nel merito, la buttano in caciara dicendo che non arriviamo al 5%. Che poi il 5% è la cifra cui non sono arrivati i grillini alle ultime regionali: vedremo come andranno le prossime, dove ci saremo anche noi. E soprattutto vedremo le politiche". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Detto questo: ma se abbiamo ragione nel merito, perché ci contestano i sondaggi? Sugli 80€, sullo stop all’aumento dell’IVA, adesso sulla prescrizione. Prima ci criticano, poi ci danno ragione. Però non avendo altri argomenti si attaccano ai sondaggi. Ah, il populismo...".