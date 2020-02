Industria: Pd, 'basta picconate, pronti con nostre proposte per economia'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Da giorni ripetiamo, spesso inascoltati, che bisogna smetterla di picconare e che bisogna ricostruire l'Italia. Oggi i dati sulla produzione industriale, relativi allo scorso anno, dimostrano che bisogna concentrare gli sforzi per riaccendere l’economia, per dare risposte alle imprese e per stimolare la crescita attraverso un solido e credibile piano di investimenti pubblici". Lo dice in una nota Pietro Bussolati della segreteria nazionale Pd.

"Già con la manovra il Governo ha impostato un percorso di questo tipo, dovendo fare i conti con il fardello della Salvini Tax che sarebbe pesata per oltre 500 euro a famiglia. Sono previsti 58 miliardi di investimenti pubblici pluriennali e nel nostro Piano per l’Italia, che porteremo ai tavoli per la fase nuova di Governo al via da oggi, proponiamo un massiccio piano di semplificazione della burocrazia per le imprese, il sostegno alle start up innovative, misure per l’industria 4.0 e interventi per sostenere l’innovazione d’impresa. Il Pd fa sul serio, ed è al lavoro per i cittadini, per le famiglie e per le imprese", conclude.