Sanremo: a Casa Siae big, nuove proposte e innovazione digitale

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Il primo giorno di programmazione a Casa Siae ha visto passare alla Casa degli Autori alcuni degli ospiti più applauditi nella prima serata di Sanremo 70. Grande accoglienza per gli Eugenio in Via di Gioia, l’incontenibile band torinese che sta conquistando giovani e meno giovani con esibizioni dalle location e dalle modalità sempre inaspettate. Si è parlato con Fadi e con Leo Gassmann per conoscere le loro prime emozioni da Ariston ed è stato lanciata la nuova app di Siae dedicata alla musica.

A un anno di distanza dal lancio dell’iniziativa 'Musica per Emergency' nata dalla scelta di Ermal Meta e Fabrizio Moro di devolvere i diritti d’autore della loro canzone 'Non Mi Avete Fatto Niente', vincitrice del 68esimo Festival della Canzone Italiana è stato sostenuto il Posto di Primo soccorso di Abdara in Afghanistan.

E' stato raccontato in che modo, grazie alla sinergia tra Siae ed Emergency, che è diventata 'avente diritto', siano state effettuate 11.125 consultazioni ambulatoriali, 317 visite a causa di traumi, 178 visite ostetriche e 53 rinvii a cure specialistiche a causa di traumi o problemi legato alla gravidanza. Qui il 36% dei pazienti è composto da bambini al di sotto dei 14 anni e il 43% è composto da donne.

La programmazione di Casa Siae continua domani con un palinsesto ricco e articolato, un calendario di eventi, interviste e panel per tratteggiare il presente e il futuro della musica. Si inizia alle ore 15.00 con il secondo Caffè d’Autore: Riccardo De Stefano, direttore editoriale di Exitwell, presenta il suo libro “Era Indie” (Arcana).

Alle ore 18.00 il critico musicale del Corriere della Sera Andrea Laffranchi dialoga con il Direttore della Divisione Rete Territoriale Siae Pietro Ietto, che fornirà la classifica dei dati relativi ai live di musica leggera del 2019 e i primi dati del 2020, spunto per una riflessione sullo stato di salute della musica.

Alle ore 19.00 spazio alle emozioni con 'La prima volta', incontro con le Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana per conoscere da vicino le loro sensazioni all’indomani del loro primo Ariston. Ospite di domani Marco Sentieri. Tutti gli incontri e gli interventi saranno in diretta streaming sulla pagina Facebook di Siae. Casa Siae sarà anche la cabina di regia di Radio Rai: da qui ogni giorno racconteranno il Festival Rai Radio 1, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Radio Live e Rai Radio Techetè.

Per la prima volta, quest’anno anche Rai Radio Techetè sarà presente a Sanremo per raccontare e far rivivere il passato glorioso del Festival, attraverso i documenti sonori originali e le interviste con i giornalisti storici della Sala Stampa. Tre sono gli eventi previsti a Casa SIAE alle ore 14 di oggi, domani e dopodomani, con Andrea Borgnino ed Elisabetta Malantrucco, dedicati alla storia di Sanremo alla radio con ospiti e audio d’archivio. L’ospite di oggi è Dario Salvatori.

Il programma artistico degli eventi di Casa Siae sarà coordinato da Massimo Bonelli di iCompany. Anche quest’anno Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, curerà l’allestimento della zona bar di Casa Siae, e sarà presente mettendo a disposizione del mondo della musica la propria competenza e professionalità per offrire pause piacevoli al pubblico e agli ospiti di Casa Siae nei giorni del Festival.