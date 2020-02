Sanremo: Nielsen, ieri 3 mln interazioni sui social, più della scorsa edizione

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Il Festival di Sanremo 2020 inizia con un +8% di interazioni sui social rispetto alla scorsa edizione. Le rilevazioni sono di Nielsen Social Content Ratings, che ne ha contate solo ieri ben 3 milioni su Facebook, Instagram e Twitter, una cifra che raggiunge i 3,7 mln se si considera tutta la settimana. Il picco dei commenti con l'esibizione di Achille Lauro e i monologhi di Diletta Leotta e Rula Jebral. Nella prima giornata dell’edizione 2019, le interazioni generate dagli utenti italiani sui social network furono 2,8 milioni.

Instagram è la piattaforma che ha generato il maggior volume di reazioni da parte del pubblico (43%), ma è molto rilevante anche il volume di commenti su Twitter (42%), la maggior parte dei quali postati spontaneamente dagli utenti. I picchi di interazioni su Twitter si sono registrati intorno alle 22.20 in occasione della performance di Achille Lauro.

“Questi dati confermano che l’abitudine degli italiani di vivere i contenuti diffusi da editori e player Over The Top in modo attivo, con commenti e interazioni social, è molto radicata", commenta Stefano Russo, Head of Nielsen Social Content Ratings in Italia. Da un paio di stagioni, anche in Italia, programmi e grandi show televisivi sono ideati, scritti e promossi con l’obiettivo di primeggiare sui social. Anche sotto questo punto di vista il risultato di ieri è interessante, se pensiamo che quasi un terzo delle interazioni sono state generate da post pubblicati dai profili social ufficiali del Festival di Sanremo". La Leotta ed Elodie con i loro post hanno generato rispettivamente 335mila e 258mila interazioni.