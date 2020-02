Pa: al via nuova gara Consip 'data management'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Nell’ambito del piano delle gare strategiche Ict, definito da Agid e Team per la Trasformazione Digitale, in attuazione del Piano triennale dell’informatica nella Pa 2019-21, Consip ha pubblicato la nuova gara 'Data Management' il cui obiettivo è mettere a disposizione delle amministrazioni servizi applicativi e professionali per la realizzazione di soluzioni informatiche di valorizzazione del patrimonio informativo e modelli dati di supporto ai processi decisionali.

La gara ha per oggetto l’aggiudicazione di un Accordo quadro “misto”, in parte a condizione tutte fissate della durata di 18 mesi a cui le amministrazioni potranno accedere in modalità “a ordine” – per stipulare, rapidamente ed agevolmente, contratti esecutivi con i fornitori aggiudicatari – e in parte a “rilancio competitivo” – per rispondere a particolari esigenze di nuovi sviluppi ed iniziative specifiche a carattere progettuale.