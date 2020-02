Virus Cina: Salvini, 'cautela e controlli il minimo da chiedere'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Stiamo seguendo con tutti i nostri sindaci e tutti i nostri governatori l'evoluzione del virus non solo in Italia, ma in Cina e nel mondo. Le vittime ormai sono arrivate a quota 500, alla faccia dell'allarme e dell'allarmismo diffuso da Salvini che non aveva altro da fare. Quando c'è un'epidemia che contagia decine di migliaia di persone in tutto il mondo e provoca centinaia e centinaia di morti un po' di cautela in casa nostra penso che sia il minimo da richiedere, un po' di controlli di chi va e chi viene". Lo ha affermato Matteo Salvini durante una diretta Facebook.