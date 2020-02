Infrastrutture: Furlan, 'ministro disponibile a cabina regia, sbloccare cantieri'

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Sulla cabina di regia per lo sblocco dei cantieri fermi in Italia i sindacati hanno trovato dal ministro Paola De Micheli "molta disponibilità e condivisione", spiega la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a margine di una conferenza della Fist, a Milano. "Apriremo subito - dice - un tavolo permanente sui trasporti, sulle infrastrutture e sulla casa ma abbiamo anche chiesto questa cabina di regia che verifichi opera per opera tempi, modi e difficoltà per superarle". Le nostre richieste, spiega ancora, sono perché sblocchi cantieri che valgono "100 miliardi di euro e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Sono fermi da anni, ormai non c'è alcuna giustificazione, non ci possiamo arrendere a un Paese a crescita zero".