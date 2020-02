Dogane: Minenna annuncia analisi quali-quantitativa, 'personale spina dorsale'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Il nuovo direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Marcello Minenna annuncia un’analisi quali-quantitativa delle risorse e delle infrastrutture disponibili con l'obiettivo di migliorare l'Agenzia e valorizzare il personale. In un messaggio inviato ai dipendenti, in cui si impegna ad incontrare tutti sia nelle sedi centrali Via Carucci e di Piazza Mastai che nei presidi territoriali", Minenna sottolinea il ruolo dell'Agenzia che rappresenta "un tassello importante della realtà economica e finanziaria del nostro Paese".

"So bene - afferma Minenna - che l’Agenzia è struttura complessa, composta da competenze specifiche e non fungibili, tassello importante della realtà economica e finanziaria del nostro Paese, posta a presidio della legalità e della fluidità del commercio, del corretto andamento del settore dei giochi e dei tabacchi e più in generale della salute e della sicurezza dei cittadini. Con il Vostro aiuto sono certo che possiamo ancora migliorare ed a questo fine ho avviato un’analisi quali-quantitativa delle risorse e delle infrastrutture disponibili".

"Sono consapevole -spiega ancora il nuovo direttore dell'Agenzia -che sia urgente definire un piano per l’integrazione delle dotazioni organiche così come azioni concrete per valorizzare il personale che rappresenta la spina dorsale dell’Agenzia. Il disegno organizzativo segue e valorizzerà in modo efficace e trasparente le sinergie fra le diverse componenti della Struttura; sono certo di poter contare sulla leale collaborazione Vostra e dei Sindacati che nel rappresentarVi saranno la cinghia di trasmissione di un’azione tesa al rispetto delle istituzioni ed alla valorizzazione dell’identità e dei valori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli", conclude Minenna.