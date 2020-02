Cattolica: Bedoni in Ivass in vista Assemblea del 7/3, illustra motivazioni convocazione

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Il presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, secondo quanto apprende da fonti finanziarie, sarebbe stato ricevuto questa mattinata nella sede di Ivass al fine di illustrare le motivazioni alla base della convocazione dell'assemblea straordinaria del prossimo 7 marzo e i pareri legali sul quesito all'ordine del giorno, già esaminati dal Cda.

Il Cda della Compagnia ha convocato l'assemblea nonostante una serie di profili di illegittimità constatate dai quattro pareri (in particolare sul fatto che si possa determinare la decadenza immediata e senza giusta causa di alcuni consiglieri, che invece hanno un mandato in scadenza nel 2021), motivando la scelta in un'ottica di piena trasparenza e nel rispetto della sovranità assembleare e del complesso della compagine societaria.

Intanto ieri sera, al Cattolica Center di Verona, si è tenuto con successo il primo dei due appuntamenti riservati ai soci della Compagnia - consueto evento che si tiene da oltre dieci anni - intitolato 'Per una società solidale. Comprendere il presente per progettare il futuro', a cui, secondo quanto apprende Adnkronos, avrebbero partecipato un migliaio di persone, tra soci e accompagnatori. Nessun accenno alla prossima assemblea ma un punto sull'andamento complessivo di Cattolica Assicurazioni.