Puglia: Meloni, 'Fitto uomo giusto per vincere e governare'

Roma 5 feb. (Adnkronos) - "Fitto è una candidatura autorevole" per la presidenza della Regione Puglia. "Chiedere al copresidente dei Conservatori europei di rinunciare all’incarico per candidarsi è un atto di grande amore verso la sua terra. Lui è l’uomo giusto, in grado non solo di vincere, ma anche di governare. Ci sono dei patti, e mi auguro che vengano rispettati. Ma non ho motivo di dubitarne". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista ad 'Avvenire'.