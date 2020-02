Fdi: Meloni, 'relazioni internazionali per bene centrodestra e Italia'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "È una manifestazione organizzata dal Congresso americano in modo traversale: i responsabili dell’Intergruppo parlamentare sono un Repubblicano e un Democratico. Il fatto che invitino me, lo considero importante, per l’Italia e per tutto il centrodestra. Non si tratta di entrare nei salotti buoni. È il segno che abbiamo lavorato bene in questi anni, e siamo ritenuti in grado di assumere responsabilità di governo". Lo dice in un'intervista ad 'Avvenire' Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in questi giorni a Washington per partecipare al National prayer breakfast, dove avrà modo di vedere anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Il sistema di relazioni internazionali che cerchiamo di intessere come Fdi -aggiunge Meloni- serve a tutto il centrodestra, e servirà al Paese, nel momento in cui la parola dovesse tornare al popolo e il popolo scegliesse noi per governare".