Palermo: Comune, '25 febbraio spiegheremo ragioni ztl notturna'

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Una decisione attesa, dopo il pronunciamento dei giorni scorsi e l'udienza di ieri. Il 25 febbraio il Comune porterà dati e motivazioni della necessità che anche a Palermo come in tante città vi sia una ztl notturna a tutela della salute dei cittadini e della vivibilità del centro. In quella sede mostreremo anche come le limitazioni del traffico non siano elemento di danno alle attività economiche ma anzi possano essere elemento di stimolo dell'economia cittadina in modo diffuso". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commenta la decisione del Tar di confermare la sospensione dell'entrata in vigore della ztl notturna.