Virus Cina: Gelmini, 'subito decreto legge per effetti negativi su economia'

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “Veneto, Toscana, Lazio e Lombardia sono -secondo un’indagine dell’Istituto Demoskopika- le regioni maggiormente colpite dalle ricadute economiche del Coronavirus. Il settore alberghiero, il turismo, la ristorazione, i servizi, la moda potrebbero presto essere messi in ginocchio da questa grave crisi globale. Il governo deve intervenire in modo tempestivo, attraverso un decreto legge ad hoc, per aiutare i comparti interessati, gli imprenditori e per ristorare le aziende coinvolte. Non c’è tempo da perdere”. Lo chiede Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.