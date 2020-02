Ricerca: Horizon 2021-2027, domani incontro all’Università Cattolica a Milano (6)

(Adnkronos) - Infine, Laura Zanfrini, coordinatore dell’Area ‘Societal Transformations-Smart, Secure and Inclusive Communities’ del gruppo di consulenza per il Pnr e rappresentante italiano nel mission board sub-group ‘Adaptation to Climate Change and Societal Transformation’, si occuperà delle priorità dell’Italia: prime indicazioni dal confronto con gli stakeholder.

La sessione pomeridiana verterà attorno a cinque tavoli di lavoro paralleli dedicati a transizione dei paradigmi di produzione e consumo, biodiversità, bioeconomia, capitali naturali, governance dei territori e capitali antropologici, rischi, innovazione sociale, comunità resilienti, smart cities e rapporti centri-periferie. Le conclusioni sono affidate a una seconda sessione plenaria coordinata da Laura Zanfrini che raccoglierà le indicazioni emerse dai cinque tavoli di lavoro e le reazioni da parte dei rappresentanti dei due mission board.