Glovo: nel 2019 consegne a domicilio +247%, cresce mondo farmacia

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - Sono in continua crescita gli ordini sull'app di Glovo. Nel 2019, secondo i dati del Glovo Delivery report, sono aumentate del 247% rispetto al 2018, ma il boom delle consegne a domicilio non riguarda più solo il mondo del food: lo scorso anno, sono cresciute le consegne dalle farmacie (+30%), con in testa tra le richieste degli utenti il paracetamolo, circa il 20% del totale, gli spray nasali e i test di gravidanza. Consistenti anche gli ordini di termometri, aspirine, medicinali per la gola e sciroppi antitosse. Senza contare i mazzi di fiori e i prodotti richiesti dalle mamme per i propri bambini.

Tra i piatti, l'hamburger è stato il piatto più ordinato dagli italiani e, rispetto al 2018, ha scalzato la pizza dal primo posto della classifica dei cibi più richiesti sull'app a livello nazionale. Il sushi arriva subito dopo, confermandosi sempre amatissimo dagli italiani. Medaglia di legno per il sempre più richiesto poke che, nonostante non occupi i primi tre posti, si conferma un trend in continua crescita (+274% alla fine del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018).

Nonostante il piatto più ordinato a livello nazionale sia l’hamburger, ci sono differenze di gusto tra le varie città. Mentre a Milano è stata notevole la crescita della cucina vegan (+4.455% vs 2018), seguita dagli ordini di gelateria (+2.769%) e dal poke (+442%), i romani hanno manifestato la loro predilezione per i cibi più saporiti incrementando la richiesta di cucina mediorientale (+4.668%), sushi (+1.802%) e messicano (+680%). A livello nazionale, è prima per incremento di ordini la cucina vegetariana (+2.550%), seguita da quella americana (+1.703%) e dal sushi (+1.576%).