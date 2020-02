Protezione civile: Fraccaro, 'importante sinergia con ricerca e innovazione'

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Di fronte poi alle emergenze in atto la Protezione civile ha già dimostrato più volte la propria encomiabile capacità di prestare soccorso ai cittadini e di assistere tempestivamente i territori. Va sottolineato che è possibile esercitare queste funzioni grazie alle tecnologie satellitari, che consentono di ottenere quantità enormi di informazioni indispensabili per le attività di previsione e gestione delle emergenze. Le comunicazioni via satellite sono imprescindibili non solo per superare le situazioni di crisi, ma anche per le attività ordinarie volte al miglioramento della qualità della vita". Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che oggi ha visitato la sede del Dipartimento della Protezione civile di Roma.

"L’Italia -aggiunge il sottosegretario titolare della delega per il coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali- sta investendo sullo spazio perché è da qui che passano tutte le azioni di salvaguardia dei cittadini e dei territori, dal monitoraggio dei fenomeni sismici al rilevamento della qualità dell’aria, dalla gestione delle risorse sostenibili alla pianificazione delle politiche territoriali".