Virus Cina: Fraccaro, 'Protezione civile presidio insostituibile'

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “Ho voluto ringraziare personalmente le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano per prevenire e gestire le emergenze nazionali: la Protezione civile è un presidio insostituibile a difesa di tutti i cittadini. In questi giorni di particolare impegno per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ho espresso al capo della Protezione civile Borrelli e a tutto il Dipartimento il sostegno del governo per il grande lavoro che svolgono al servizio dei Paese”. Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che oggi ha visitato la sede del Dipartimento della Protezione civile di Roma.

Accompagnato dal capo del Dipartimento Angelo Borrelli, Fraccaro ha visitato le sale operative e ha poi partecipato al Comitato di coordinamento sull’emergenza Coronavirus. “Il personale e i volontari della Protezione Civile, con la loro competenza e la loro passione, rappresentano un patrimonio per tutto il Paese. Ogni giorno –sottolinea il sottosegretario- assicurano attività di prevenzione dei rischi essenziali per la tutela dei territori, delle infrastrutture, delle attività produttive, delle risorse ambientali e dei cittadini. Grazie al lavoro di costante monitoraggio è possibile attuare azioni preventive ed allertare la popolazione per mitigare il più possibile le conseguenze delle calamità".