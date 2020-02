Protezione civile: Fraccaro, 'importante sinergia con ricerca e innovazione' (2)

(Adnkronos) - La Protezione Civile opera in maniera così efficace perché unisce le enormi professionalità di tutte le strutture nazionali con le incredibili capacità operative offerte dalla tecnologia, rappresentando in maniera esemplare il grado di efficienza del sistema-Paese. Se tra istituzioni, enti di ricerca e innovazione si crea sinergia -conclude Fraccaro- l’Italia è in grado di affrontare ogni emergenza e ogni sfida che abbiamo di fronte”.